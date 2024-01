Toyota GR Yaris Ogier e Rovanperä Edition

La GR Yaris Ogier Edition ha due nuove modalità di controllo AWD: Morizo e Seb . La prima è stata sviluppata da Morizo (Akio Toyoda) che ha fatto tesoro della sua esperienza di guida nei rally ed è calibrata per esaltare i tempi di risposta in accelerazione, parzializzazione e frenata. La modalità Seb, sviluppata da Ogier, utilizza i differenziali a slittamento limitato Torsen anteriore e posteriore e la trazione integrale per distribuire la coppia all'asse posteriore in modo che il retrotreno dell'auto possa essere controllato con più facilità. Da un punto di vista stilistico ha una livrea Matt Stealth Grey e presenta la bandiera francese (omaggio alla nazione d'origine di Ogier) sulla griglia anteriore e i cerchi in lega BBS 18x8J, mentre sui passaruota anteriori ci sono degli adesivi commemorativi WRC. Altri dettagli esclusivi sono lo spoiler posteriore in fibra di carbonio CFRP di nuovo design e le pinze dei freni verniciate di blu, ma ci sono anche le decalcomanie TOYOTA GAZOO Racing sulle portiere e un logo Ogier Edition al portellone posteriore. In abitacolo si nota subito un badge commemorativo della vittoria WRC sul lato passeggero del cruscotto e cuciture blu, grigie e rosse a contrasto sul volante. Le cuciture grigie sono presenti anche sulle leve del cambio e del freno di stazionamento e sul rivestimento dei sedili.

Toyota Yaris Rovanperä Edition

Sulla Rovanperä Edition troviamo un'esclusiva modalità denominata Donut, voluta dal più giovane campione del WRC, molto abile nel drifting e nell'esecuzione di tondi a ruote "fumanti". Su questa versione c'è anche la modalità Kalle, che utilizza un differenziale posteriore specifico e differenziali a slittamento limitato Torsen anteriore e posteriore per garantire una risposta lineare in termini di handling. In questo modo il guidatore potrà sempre sfruttare un retrotreno che ama predisporsi verso l'esterno in inserimento curva e un anteriore con tanta trazione nell’accelerazione in uscita di curva. Esternamente si riconosce per l'esclusiva verniciatura tricolore, ideata dal designer del casco da corsa di Rovanperä. Gli adesivi della vittoria nel WRC sono stati applicati sui passaruota anteriori insieme alle decalcomanie TOYOTA GAZOO Racing sulle portiere e sul paraurti posteriore, mentre il badge Rovanperä Edition si trova sul portellone posteriore. Oltre ai cerchi in lega BBS 18x8J, l'auto è dotata di uno spoiler posteriore regolabile in CFRP, condiviso con la GRMN Yaris, e di differenziale posteriore specifico. Internamente ci sono finiture e cuciture dei rivestimenti abbinate ai colori nazionali del pilota e un badge speciale che commemora la vittoria di TGR nel WRC.