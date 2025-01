Tesla Model Y 2025

La nuova Tesla Model Y ha una lunghezza di 4.797 mm, una larghezza di 2.129 mm e un'altezza di 1.624 mm. Per restare nel campo dei valori numerici, riferiamo che la capacità massima del bagagliaio con i sedili posteriori ripiegati è di 2.138 litri, mentre il peso è di 1.997 kg. Lo stile mostra un frontale completamente rivisto con una nuova barra luminosa trasversale che si ispira all'estetica del Cybertruck. Il muso incorpora una nuova telecamera frontale, in grado di offrire al guidatore una visione più ampia dell'ambiente circostante sullo schermo centrale, inoltre è dotata di un sistema di riscaldamento integrato per evitare l'appannamento e consentire lo sbrinamento in condizioni di freddo. Anche il posteriore è stato riprogettato, proponendo nuovi gruppi ottici a forma di C collegati tra loro da una barra luminosa. In particolare, in questa zona della vettura si notano nuove linee per il portellone, per lo spoiler, per il paraurti e per il diffusore (allargato per migliorare la deportanza); il profilo mette in mostra i nuovi cerchi.