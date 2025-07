Tesla e Samsung: i dettagli dell'accordo

Sempre sul canale social di proprietà di Musk si scoprono altri dettagli dell'accordo: "il nuovo gigantesco stabilimento Samsung in Texas sarà dedicato alla produzione del chip AI6 di prossima generazione di Tesla. L’importanza strategica di questo progetto è difficile da quantificare. Samsung attualmente produce AI4. TSMC produrrà l’AI5, la cui progettazione è appena stata completata, inizialmente a Taiwan e poi in Arizona." Seguendo la comunicazione fatta da Musk su X scopriamo che Samsung ha dato l'ok a Tesla nel contribuire a massimizzare l’efficienza produttiva: "questo è un punto cruciale, perché sarò io stesso a percorrere questa strada per accelerare il ritmo dei progressi. E la fabbrica si trova in una posizione comoda, non lontano da casa mia." In tal senso, il costruttore americano ha spiegato che i 16,5 miliardi di dollari rappresentano il valore minimo indispensabile dell'investimento, che sarà “molto più costoso”.