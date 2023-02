Tesla e la settimana delle sorprese

La Casa statunitense ha già annunciato la creazione di un nuovo polo ingegneristico a Palo Alto e ha pubblicato un video contenente degli "easter egg" sulle novità che l'Amministratore delegato Elon Musk potrebbe presentare durante l'evento. Ciò che ha colpito maggiormente l’attenzione sono una serie di disegni di modelli inediti sparsi sopra un tavolo, dal design davvero moderno, alcuni sembrano essere dei crossover molto originali. Non è tutto: qualcuno si è chiesto se questi disegni fanno parte di una serie di nuovi modelli che verranno presentati in futuro oppure se sono di concept passati che potrebbero essere ripescati e proposti. In ballo però c’è anche il discorso sulla nuova piattaforma, di cui probabilmente si saprà di più proprio nel giorno dell’Investor Day. I nuovi disegni sono solo un aggancio a ciò che verrà prodotto sulla nuova piattaforma? Chi lo sa…

Si parlerà della nuova Model 2?