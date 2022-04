Suzuki Vitara Hybrid 140 V, massima efficienza

Con il motore DualJet K15C di nuova concezione,

Suzuki Vitara Hybrid 1.5 140 V

cambio robotizzato AGS

AllGrip

batteria di trazione da 140 V

adotta anche lʼinnovativocon funzione sequenziale. Per la trazione è disponibile sia la versione a due ruote motrici anteriori che lʼintegrale. La novità del modulo ibrido consiste nellʼimpiego di un motogeneratore MGU da 24,6 kW, alimentato da una. Inoltre l’Integrated Starter Generator (ISG) svolge le funzioni di motorino di avviamento e di alternatore, e in partenza e alle basse velocità la nuova Vitara ibrida va sempre in elettrico alla velocità massima di 80 km orari.

Un powertrain dunque molto efficiente, che Suzuki renderà presto disponibile su altri modelli della gamma, e che offre il vantaggio di una

transizione allʼibrido senza ansie da ricarica

Vitara Hybrid 140 V dispone di 4 modalità di marcia

Auto

Sport

Snow e Lock

modalità ECO

, perché per il guidatore non bisognerà fare altro che il rifornimento di benzina., ognuna delle quali ripartisce la coppia tra i due assi secondo logiche differenti per offrire la motricità ideale in ogni situazione. In più cʼè la nuovaper ottimizzare lʼefficienza.

Vitara Hybrid 1.5 140V è proposta a listino nell’esclusivo

allestimento Starview

tetto panoramico apribile in vetro

Prezzi da 30.400 Euro

+2.500 se si opta per la versione 4WD

, il top per intenderci, con una dotazione di serie completa in fatto di elettronica di sicurezza e guida autonoma di livello 2, ma soprattutto il bel. Di serie anche i sedili anteriori riscaldabili e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. La batteria di ultima generazione di tipo litio-titanato è collocata nel doppio fondo del bagagliaio, mantenendo così invariato la sua capacità.

Nello speciale motori anche la Suzuki Vitara Hybrid 140 V