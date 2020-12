Suzuki V-Strom 650, restyling e motore Euro 5

Nel 2020 la V-Strom 650 è stata la moto più venduta da Suzuki . Giusto allora regalare alla granturismo di media cilindrata un aggiornamento importante e lʼomologazione Euro 5 per il motore bicilindrico . Giacché cʼerano, Suzuki ha poi introdotto nuovi colori e grafiche sia per la V-Strom 650 che per la più sportiva V-Strom 650 XT .

Il Model Year 2021 della moto si avvale di un motore da 71 CV e 62 Nm di coppia massima, a soli 6.500 giri. È dotato di tecnologia Dual Spark e Suzuki Dual Throttle Valve, con iniettori a 10 fori per nebulizzare il carburante in modo bilanciato, ottimizzando prestazioni e consumi. Grazie al “Low RPM Assist”, il bicilindrico assiste il minimo e ciò è di molto aiuto nella guida in città. Gli ingegneri Suzuki hanno poi scelto di abbinare alberi a camme specifici sul lato dell’aspirazione a quelli derivati dalla naked SV sul lato dello scarico, e così le nuove V-Strom riescono a limitare i consumi medi di benzina ad appena 4 litro per 100 chilometri.

Con il Model Year 2021, la versione V-Strom 650 è offerta nelle livree bianco, grigio o rosso e i cerchi neri. Invece la versione XT nei colori giallo e bianco con cerchi dorati, mentre per la colorazione grigia sono previsti cerchi a raggi di colore blu. Di serie sono l’ABS e il sistema Easy Start per le partenze, come anche il Traction Control per garantire la miglior aderenza, regolabile peraltro su due livelli e all’occorrenza disattivabile. La strumentazione è chiara e completa, può contare su un contagiri analogico e un display digitale multifunzione. Nel cruscotto si trova anche una pratica presa 12 Volt, mentre il pilota è protetto dal parabrezza regolabile su tre posizioni.

I prezzi delle due versioni 2021 di V-Strom 650 e 650 XT sono di 8.590 e 9.090 Euro, franco concessionario. Per lʼacquisto entro il 31 dicembre cʼè il “Kit touring” compreso nel prezzo, che include le valigie laterali con il relativo kit di fissaggio, una borsa da serbatoio ad aggancio rapido, il cavalletto centrale, le barre paramotore e il cupolino maggiorato. In soldoni sono 2.000 euro di accessori originali.