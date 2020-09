Il viaggio senza remore di Suzuki V-Strom 1050 XT PRO

L’allestimento PRO qualifica le doti di funzionalità della più grande delle V-Strom. Ideale nei lunghi viaggi, la moto si avvale di protezioni specifiche delle parti meccaniche, per consentirle dʼimpegnarsi nei raid più difficili. Ad esempio è dotata del paramotore in alluminio, che fa da scudo alla meccanica proteggendola dai sassi, dalla vegetazione e da qualsiasi ostacolo presente sul terreno. O anche il paracoppa in alluminio e i conseguenti tubi paramotore sagomati, come pure lʼimpianto di lubrificazione in grado di dissipare il calore nelle giornate più torride.

Nel kit protettivo della endurona Suzuki ci sono poi le pedane rivestite di gomma, maggiorate e regolabili, che consentono al pilota di adattarle alla propria altezza. Accessori immancabili per una moto come questa sono le borse laterali in alluminio con spigoli rivestiti in plastica, che non soltanto danno un tocco glamour al look, ma offrono pure la praticità di 37 litri di capienza. L’apertura verso l’alto consente di accedere al bagaglio anche negli spazi stretti.

Dal punto di vista tecnico, la moto si avvale del telaio a doppia trave in alluminio e di sospensioni completamente regolabili, con cerchi a raggi e pneumatici tubeless che permettono di sfruttare al meglio i 107 CV del motore bicilindrico Euro 5. Tre le modalità di marcia impostabili grazie al Suzuki Intelligent Ride System, che lavora in sinergia con la piattaforma inerziale Bosch, capace di rilevare ogni movimento della moto in sei direzioni lungo tre assi. Il Traction Control è regolabile su tre livelli e disattivabile, e di serie sono anche il Cruise Control, l’assistente alle partenze in salita e i sistemi FrenaInPiega e FrenaSicuro.

Tre le colorazioni previste della V-Strom 1050 XT PRO: nera, gialla e la livrea bicolore bianco/arancio. Il prezzo è di 15.390 euro, gli accessori montati valgono oltre 1.800 euro e quindi il vantaggio a favore del cliente supera i 1.000 euro. Fino al 30 settembre 2020 cʼè anche la soluzione con finanziamento a interessi zero, valido per tutte le versioni della V-Strom 1050.