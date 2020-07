Suzuki V-Strom 1050 “MACHI”, la moto del bon vivre

La gamma Sport Enduro Tourer di Suzuki si arricchisce di una nuova versione speciale della V-Strom 1050 . Si chiama “ MACHI ” e non ha nulla di sessista, in giapponese il termine (che si legge “maci”) significa “una strada piena di vita”. Insomma, una moto per lʼavventura e la… movida.

La Suzuki V-Strom 1050 “MACHI” si contraddistingue per un kit di accessori di assoluto valore, che ne esaltano il look e lʼindole da viaggiatrice. Il kit comprende il paramani, il bauletto da 55 litri con relativa piastra di fissaggio e cuscino poggiaschiena per il passeggero, il cavalletto centrale e il puntale aerodinamico in plastica. Completano il look gli stickers per i cerchi anteriore e posteriore e per le protezioni laterali del serbatoio. Il valore dell’equipaggiamento sfiora i 1.200 euro, ma Suzuki propone questa moto a 12.990 euro, franco concessionario incluso, per un vantaggio a favore del cliente di oltre 1.000 euro.

Tre le colorazioni di questa serie speciale: nera, grigia e una sportiva variante bianca, tutte in grado di mettere in risalto la finitura color bronzo del motore. Le ruote ‒ da 19 pollici lʼanteriore e da 17” la posteriore ‒ permettono di affrontare i percorsi più svariati, dal pavé dei centri urbani alle strade sterrate. La ciclistica è ovviamente V-Strom e conta su solide sospensioni KYB completamente regolabili e un rigido telaio a doppia trave in alluminio.

Il motore è il bicilindrico a V Euro 5 di 1.050 cc e 107 cavalli di potenza, modulabili secondo tre diverse mappature. Tra le innovazioni tecniche ci sono la frizione antisaltellamento e il “Low RPM Assist”, che regola il regime del motore in partenza e ai bassi regimi.