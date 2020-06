Suzuki ha riacceso i motori della V-Strom 1050XT

La sicurezza in primis, poi le norme da rispettare e quindi il divertimento. Perché tanto è giusto non abbassare la guardia contro il virus, quanto lo è riprendere le attività di prima della pandemia. Come il Suzuki V-Strom Tour 2020 con la V-Strom 1050XT , che il prossimo weekend svolgerà quattro distinti test ride tra Piemonte e Veneto.

È lʼoccasione per scoprire i talenti della grande Sport Enduro Tourer della Casa nipponica, pronta nelle concessionarie italiane. Il tour ha già riacceso i motori e lo scorso fine settimana ha fatto tappa in Emilia-Romagna, Lazio e Lombardia. Gli appuntamenti prevedono prove di guida da 30 minuti circa, su strade aperte al traffico ma alle spalle di un apripista Suzuki. Un modo per prendere confidenza con la V-Strom 1050XT e le sue sospensioni regolabili, forte di una ciclistica impeccabile e delle buone performance dinamiche del motore bicilindrico Euro 5 da 107 CV.

Le concessionarie coinvolte nel tour questo fine settimana sono, sabato 27 giugno, ABC Moto ad Alice Castello, in provincia di Vercelli, e Miazzon Moto a Marostica, in provincia di Vicenza. Domenica 28 lo staff del V-Strom Tour 2020 si troverà a Nichelino presso la concessionaria Torino Moto e a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, presso Motopoint Racing. In ogni evento ci saranno disposizioni rigorose da rispettare in funzione anti covid, per sentirsi sicuri e vivere in scioltezza lʼesperienza del test ride.

Per partecipare al V-Strom Tour 2020 basta iscriversi tramite il sito www.suzukitour.it e registrarsi. Si sceglie il luogo e la data che si desidera e, in base alle informazioni, il sito suggerisce l’indirizzo esatto del luogo da cui partono le prove e la disponibilità, con varie fasce orarie per lʼuscita. A listino la Suzuki V-Strom 1050XT, con la sua livrea dedicata, costa da 14.600 euro.