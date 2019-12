Suzuki lancia la maxi enduro V-Strom 1050

La maxi enduro turistica Suzuki è spinta dal motore bicilindrico potenziato a 1.050 cc e capace di sviluppare 107,4 CV di potenza massima. È un motore che rispetta i severi limiti della normativa Euro 5 e per chi ha soltanto la patente A2 cʼè pure la versione depotenziata a 35 kW. Grazie al Suzuki Drive Mode Selector, il pilota può scegliere fra tre diverse mappature che mutano la risposta del motore allʼacceleratore. È una moto fatta per le lunghe traversate, una Sports Tourer Enduro sincera che viaggia con gli immancabili borsoni da viaggio, tipici del suo look.

Nella versione estrema XT la Suzuki V-Strom 1050 propone di serie il Cruise Control e lʼHill Hold Control per le partenze in salita. Lʼelettronica avanzata (firmata Bosch) prevede l’ABS cornering regolabile su due livelli, con la frenata modulata in funzione del carico, e il Traction Control con tre possibili settaggi e disattivabile. I prezzi della V-Strom 1050 partono da 12.890 Euro, franco concessionario incluso, la versione XT con le sue esclusive tinte Giallo e Arancio da 14.590 euro.

Nello speciale motori anche la Suzuki V-Strom 1050