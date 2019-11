Suzuki celebra la gamma V-Strom con la nuova 1050

Si appresta a diventare maggiorenne la Suzuki V-Strom , lʼenduro sportiva che la Casa giapponese ha declinato in tutte le cilindrate e tante versioni. Lanciata nel 2002, la famiglia V-Strom non smette di stupire e conquistare nuovi centauri, così a Eicma 2019 Suzuki ha pensato bene di svelare il nuovo modello top di gamma V-Strom 1050 , in due versioni: standard e XT.

“Maestra dʼavventura” la definisce Suzuki, e in effetti la nuova endurona ‒ con di serie il Cruise Control e lʼassistente alle partenze in salita Hill Hold Control ‒ è fatta per le lunghe traversate. Accessori e borsoni da viaggio inclusi, che fanno un poʼ il look dʼobbligo delle grandi V-Strom, mentre esclusivi sono i cerchi a raggi. Una vera Sports Adventure Tourer insomma, spinta dal motore bicilindrico a V di 90 gradi, la cui potenza massima sale a 107,4 CV, senza però far lievitare i consumi e rispettando anzi i severi limiti della normativa Euro 5. Per chi ha la patente A2, cʼè pure la versione depotenziata a 35 kW.

Grazie al Suzuki Drive Mode Selector, il pilota può scegliere fra tre diverse mappature che mutano la risposta del motore allʼacceleratore ride-by-wire. Il robusto telaio a doppia trave in alluminio della nuova V-Strom 1050 si accompagna a sistemi elettronici avanzati, che modulano la frenata in funzione del carico ed evitano il sollevamento della ruota posteriore in discesa. Elettronica firmata Bosch, come anche l’ABS cornering regolabile su due livelli e il Traction Control, che ha invece tre possibili settaggi ed è disattivabile.

A Eicma Suzuki porta tante altre proposte. I visitatori del padiglione 22 possono ammirare anche la rinnovata superbike GSX-R1000 2020 e la variante racing R. Cʼè allo stand anche una moto unica, la GSX-R1000R Texas Edition, modello one-off realizzato per festeggiare la vittoria di Alex Rins nel Gran Premio delle Americhe della MotoGP, corso a Austin la scorsa primavera.