Suzuki Swift 2024: la prova su strada

La nuova Swift continua a sorprendere anche in abitacolo, regalando inaspettatamente uno spazio molto interessante. La considerazione è valida sia per i posti anteriori (la posizione di guida si trova presto e i sedili sono comodi) che per il divano posteriore, che consente ai passeggeri di avere centimetri per le gambe e soprattutto per la testa, quando si tratta di persone con un’altezza al di sopra della media nazionale. Pulita e originale l’impostazione e il design della plancia, che incorpora al centro lo schermo da 9” del nuovo sistema d’infotainment, che raggruppa tutte le funzioni di bordo, molto intuitive da gestire. Buona l’idea di lasciare i tasti fisici per manovrare con praticità il climatizzatore, così come abbiamo apprezzato i diversi vani nel tunnel e le visibili prese Usb. La ciliegina sulla torta però non c’è...in una Swift così deliziosa e apprezzabile manca il quadro strumenti digitale, che ormai alberga su gran parte delle sue concorrenti. Infine il baule ha una capienza di 265 litri, giusti per il segmento, ma con uno scalino che costringe ad alzare un po’ il bagaglio quando si deve caricare (un po’ scomodo).