Suzuki svela Swage, la nuova station wagon

Il matrimonio tra Toyota e Suzuki sta sfornando novità a gogò . Appena annunciata la partnership per lʼEuropa, ecco il Suv Suzuki Across che sʼispira al Rav4 e adesso è pronta la versione di lancio Yoru web edition . Ma accanto a questa cʼè ora Swace , che consente a Suzuki di rientrare nel segmento delle station wagon.

Il baricentro basso di Suzuki Swace e le linee tagliate in modo deciso non celano il legame con la Toyota Corolla SW, e da questa mutua anche la trazione ibrida, con un motore elettrico accanto al 1.8 benzina. La wagon ha un frontale sportivo, i fari bi-Led e una griglia a nido d’ape, ma a stupire è soprattutto il capiente bagagliaio da 596 litri. Gli interni sono spaziosi e pratici e accolgono molte dotazioni hi-tech, come lʼimpianto audio multimediale con schermo da 8 pollici, radio DAB, sistema Bluetooth e comandi al volante, con compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Nella console centrale si trova un vano per la ricarica wireless degli smartphone, due porte USB e una presa AUX.

Suzuki Across Yoru Web Edition

Per il nuovo, grande Suv Suzuki, ecco la prima versione, realizzata in soli 12 esemplari e vendibile esclusivamente via web. Questa nota distintiva la rende super accessoriata, con i retrovisori esterni con frecce integrate, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, i cerchi in lega leggera da 19 pollici con finitura total black lucida, i fari full LED, i fendinebbia, lo skid plate anteriore e i vetri privacy posteriori oscurati. Il prezzo di Suzuki Across Yoru è di 47.900 Euro, grazie agli incentivi Suzuki e statali in caso di rottamazione (rientra nella fascia 21-60 g/km di CO2).

Il Suv ha la trazione ibrida elettrica, con due motori elettrici accanto al 4 cilindri termico benzina 2.5. Il primo motore elettrico è collocato sull’asse anteriore e il secondo sul retrotreno, sviluppano rispettivamente 182 e 54 CV, per una potenza complessiva di 306 CV! La presenza dei motori elettrici sui due assali spiega anche la trazione integrale elettronica di Across, che dispone anche di un terzo motorino elettrico (ISG, Integrated Start Generator) che funge da alternatore e motorino di avviamento. Da sportiva autentica lʼaccelerazione: 6 secondi per passare da 0 a 100 km orari. Ma soprattutto il Suv riesce a fare quasi 100 km in modalità elettrica sui percorsi urbani e 75 km nel ciclo misto.