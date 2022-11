Suzuki lancia in Italia le nuove V-Strom 800DE e GSX-8S

Svelate a Eicma 2022 , le due nuove moto arrivano ora nelle concessionarie italiane Suzuki, con un tour promozionale di 40 tappe fino a fine gennaio per poter effettuare i test ride gratuiti. V-Strom 800DE e GSX-8S nascono attorno a un’innovativa piattaforma condivisa, che ha come cardine lʼefficiente motore bicilindrico parallelo da 776 cc con manovellismo a 270° e distribuzione bialbero DOHC a 4 valvole per cilindro. Il picco di coppia è di 78 Nm a 6.800 giri al minuto, mentre la potenza massima si attesta a 83 CV per la GSX-8S e 84,3 CV per la V-Strom 800 DE. Il cambio a 6 marce è del tipo quickshift con frizione assistita e antisaltellamento.

Tra le dotazioni di serie delle due moto cʼè il Suzuki Traction Control regolabile su tre livelli e disattivabile e l’acceleratore ride-by-wire, mentre solo per la V-Strom 800 DE il controllo elettronico di trazione prevede una modalità specifica G (Gravel) in aggiunta alle tre standard. Su questa moto ci sono anche il display multifunzione TFT LCD a colori e il manubrio a sezione variabile, mentre le ruote sono da 21 pollici allʼanteriore con pneumatico 90/90 e 17 pollici posteriore con gomma 150/70.

Per lʼinedita Suzuki GSX-8S cʼè come punto di forza una robusta forcella Kayaba a steli rovesciati e monoammortizzatore Kayaba posteriore. Gli pneumatici da 17 pollici sono di misura 120/70 davanti e 180/55 dietro. Prezzi non ancora ufficializzati, mentre lo sono quelli della nuova V-Strom 1050, che costa da 15.290 euro, mentre la versione più estrema V-Strom 1050DE costa da 15.990 euro.