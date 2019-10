Suzuki Katana Jindachi, la special di sostanza

Eccola la Katana Jindachi!” 1 di 12 2 di 12 3 di 12 4 di 12 5 di 12 6 di 12 7 di 12 8 di 12 9 di 12 10 di 12 11 di 12 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Gli italiani hanno avuto la fortuna di conoscere in anteprima la nuova special di Hamamatsu a inizio estate, nel corso del Salone del Parco Valentino a Torino. Una moto di pregevole fattura estetica, per il cupolino maggiorato, la speciale sella bicolore nera e rossa, gli adesivi sulle carene e le ruote, con particolari carbon look per la protezione antigraffio del serbatoio. Di pregio sono anche le dotazioni meccaniche della Katana Jindachi, che monta una forcella upside-down Kayaba da 43 mm e lo scarico in titanio Akrapovic, creato ad hoc per lei e che regala un sound più corposo al 4 cilindri da 150 CV della Katana.

A denotare la qualità tecnica della nuova serie speciale Suzuki è anche l’impianto frenante con pinze freno anteriori ad attacco radiale Brembo e lʼABS Bosch, mentre l’elettronica include il controllo elettronico della trazione, lʼEasy Start System e il Low RPM Assist per mantenere il minimo. Il valore del kit Jindachi supera i 1.500 Euro, accessorio per accessorio, ma Suzuki commercializza la Katana Jindachi a 14.290 Euro, soltanto 600 euro in più rispetto alla versione ordinaria della bellissima moto.