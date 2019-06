Suzuki Katana ispira moto, auto e… motori marini

Fulcro della partecipazione è Katana, la bellissima moto 4 cilindri della Casa nipponica, al cui look sʼispira pure lo stand Suzuki. A Torino è presente la serie speciale Jindachi, che offre una serie di accessori che esaltano le prestazioni, dallo scarico in titanio Akrapovic, creato ad hoc per la moto, alla protezione del serbatoio in carbon look. Altri elementi distintivi sono la sella bicolore nera e rossa con il logo Katana stampato, il cupolino maggiorato e le finiture adesive sui fianchetti. L’impianto frenante consta di pinze freno anteriori ad attacco radiale Brembo e ABS Bosch, mentre l’elettronica include il controllo elettronico della trazione, lʼEasy Start System e il Low RPM Assist. Suzuki Katana Jindachi costa 14.290 euro, con un vantaggio cliente di 900 euro sui singoli accessori offerti nel pacchetto.