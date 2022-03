Suzuki GSX-S125, restyling con motore Euro 5 e ABS Bosch

Profondamente rinnovato si presenta il design dellʼottavo di litro Suzuki, la cui sella bassa sposa lʼeccellente angolo di sterzo di 40 gradi, che favorisce la maneggevolezza e la guidabilità della moto. Come del resto fanno anche le ruote da 17 pollici che accolgono pneumatici Dunlop e il cupolino con luci sovrapposte a LED. Al comfort contribuisce anche la ricca strumentazione digitale LCD , che include un utile computer di bordo e una serie di spie che permettono al pilota una guida in condizioni di massima sicurezza e controllo.

Il motore a cilindro singolo raffreddato a liquido si avvale di iniettori a 4 fori che lavorano abbinati a un corpo farfallato da 32 mm e a un airbox da 4,3 litri. L’impianto di scarico adotta un silenziatore a doppia uscita e un catalizzatore che riduce le emissioni sotto i limiti di omologazione Euro 5. Frenata e conseguente sicurezza al top per una 125 grazie ai dischi freno a margherita e allʼABS Bosch di ultima generazione.

Insomma una vera prima moto per i sedicenni che possono salirvi in sella. La nuova Suzuki GSX-S125 può infatti essere guidata sia con la patente A1 e sia con la patente B per automobili. Papà e figlio potrebbero litigare fra loro, anche sul colore, che può essere il Blu Baltimora, il Nero Detroit (con ruote blu) o il Bianco Seattle (con cerchi rossi). Il prezzo di 4.290 Euro include IVA e franco concessionario, le prime consegne sono previste a giugno.