Suzuki GSX-S1000GT, al via le prove nelle concessionarie italiane

AAA, cercasi appassionati di moto granturismo e della nuova, splendida Suzuki GSX-S1000 GT . Per lei i concessionari Suzuki hanno organizzato i demo ride gratuiti in tuttʼItalia per permettere agli interessati e ai fan di prendere confidenza con la moto: 399 giornate di prove sul territorio nazionale, dal 10 gennaio fino ai primi giorni di aprile , presso 57 concessionari in 17 regioni.

Suzuki replica in pratica il tour autunnale della sua Grand Tourer con motore Euro 5 da un litro e 152 CV e cambio rapido bidirezionale Quick Shift. Le prove possono essere prenotate direttamente al concessionario più vicino, telefonando oppure via mail al link: https://moto.suzuki.it/eventi/6414/tour-gsx-s1000gt-nelle-concessionarie-suzuki.aspx. La nuova Suzuki GSX-S1000GT è disponibile in tre colorazioni: Nero Dubai, la livrea racing Blu Miami e la più scura tonalità Blu Las Vegas. A listino in Italia la moto costa 15.890 Euro, franco concessionario e IVA incluse, più 4 anni di garanzia ufficiale Suzuki. In regalo a chi lʼacquista anche le borse laterali con inserti in tinta.

Moto di grande fascino per le sue forme scultoree, impreziosite da moderni fari a LED, la Grand Tourer giapponese si guida comodamente grazie al manubrio largo, alle sedute morbide per guidatore e passeggero e con le pedane rivestite in gomma. Non manca però di praticità, con le borse laterali da 36 litri, fornite di serie, in grado di accogliere un casco integrale. Il plus sta però nella connettività, con il display TFT LCD a colori da 6,5 pollici che integra le funzionalità degli smartphone iOS e Android tramite l’app gratuita Suzuki mySPIN.

La tecnologia

Suzuki GSX-S1000 GT vanta un equipaggiamento hi-tech da prima della classe. La piattaforma S.I.R.S. ‒ Suzuki Intelligent Ride System ‒ gestisce in modo integrato vari dispositivi di sicurezza elettronici, come l’acceleratore elettronico ride-by-wire che consente di selezionare tre diverse curve di erogazione e di modificare la risposta del motore all’acceleratore in base alle situazioni. Presente poi il Traction Control su 5 livelli dʼintervento (e disattivabile), lʼassistente di partenza (Low RPM Assist) e lʼEasy Start System. La frizione è antisaltellamento e gli pneumatici radiali di primo equipaggiamento sono Dunlop Sportmax Roadsport 2 specifici per la GSX-S1000 GT.