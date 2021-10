Suzuki invita a scoprire la GSX-S1000GT nel roadshow italiano

Suzuki GSX-S1000GT Ufficio stampa 1 di 39 Ufficio stampa 2 di 39 Ufficio stampa 3 di 39 Ufficio stampa 4 di 39 Ufficio stampa 5 di 39 Ufficio stampa 6 di 39 Ufficio stampa 7 di 39 Ufficio stampa 8 di 39 Ufficio stampa 9 di 39 Ufficio stampa 10 di 39 Ufficio stampa 11 di 39 Ufficio stampa 12 di 39 Ufficio stampa 13 di 39 Ufficio stampa 14 di 39 Ufficio stampa 15 di 39 Ufficio stampa 16 di 39 Ufficio stampa 17 di 39 Ufficio stampa 18 di 39 Ufficio stampa 19 di 39 Ufficio stampa 20 di 39 Ufficio stampa 21 di 39 Ufficio stampa 22 di 39 Ufficio stampa 23 di 39 Ufficio stampa 24 di 39 Ufficio stampa 25 di 39 Ufficio stampa 26 di 39 Ufficio stampa 27 di 39 Ufficio stampa 28 di 39 Ufficio stampa 29 di 39 Ufficio stampa 30 di 39 Ufficio stampa 31 di 39 Ufficio stampa 32 di 39 Ufficio stampa 33 di 39 Ufficio stampa 34 di 39 Ufficio stampa 35 di 39 Ufficio stampa 36 di 39 Ufficio stampa 37 di 39 Ufficio stampa 38 di 39 Ufficio stampa 39 di 39 leggi dopo slideshow ingrandisci

La linea moderna e tagliente della nuova GSX-S1000GT è stata affinata da Suzuki nella galleria del vento, per garantire lʼeccellente protezione dall’aria e una perfetta stabilità a qualsiasi andatura. Che sia una Gran Turismo è ben evidente dalla posizione eretta in sella, che si avvale del manubrio più largo di 23 mm rispetto alla GSX-S1000F (di cui prende il posto a listino) e con le estremità più vicine al busto. Moderna anche la strumentazione, con un display TFT LCD a colori da 6,5 pollici che può essere connesso allo smartphone. L’app gratuita Suzuki mySPIN consente un facile accesso ai contatti, alle mappe, alla musica anche durante la guida.

Di serie la GT giapponese vanta lʼIntelligent Ride System (S.I.R.S.) Suzuki, una piattaforma elettronica che gestisce in modo integrato vari sistemi avanzati. Questi dispositivi aiutano il pilota a sviluppare una confidenza immediata con la moto, coinvolgendolo di più nella guida e riducendo l’affaticamento nei lunghi viaggi. Tra questi dispositivi cʼè ad esempio il cambio senza frizione sia a salire sia in scalata. Non mancano l’acceleratore elettronico ride-by-wire per scegliere la modalità di marcia, il Cruise Control e il Suzuki Traction Control System con ben 5 livelli d’intervento e, nel caso, disattivabile.

La nuova GSX-S1000GT è disponibile in tre colorazioni al prezzo di 15.890 Euro, franco concessionario e con 4 anni di garanzia inclusi e, come detto, in regalo il set di borse da viaggio in tinta. Le prime consegne sono previste già entro novembre. A partire da oggi 18 ottobre, Suzuki avvia il road show lungo tutta la penisola, ben 37 appuntamenti per permettere ai potenziali clienti di provare su strada la moto.

Nello speciale motori anche la Suzuki GSX-S1000GT