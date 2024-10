Suzuki GSX-8S Team Suzuki Edition

Potenza, compattezza e leggerezza sono le caratteristiche principali della GSX-8S: la Streetfighter di Suzuki monta un bicilindrico parallelo da 776 cm3 con distribuzione bialbero DOHC a quattro valvole per cilindro. Vanta il manovellismo a 270° e offre un tiro generoso sin dai bassi regimi, con una coppia massima di 78 Nm a 6.800 giri/min., mentre il picco di potenza è di 61 kW (83 CV) a 8.500 giri/min. Il motore è abbinato a un cambio a sei rapporti con frizione assistita antisaltellamento SCAS e si avvale del sistema Suzuki Cross Balancer che riduce in maniera significativa le vibrazioni. Annotiamo che la GSX-8S è disponibile anche in versione depotenziata per i titolari di patente A2.