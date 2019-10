Suzuki e il pattinaggio, la passione continua al Foro Italico

Suzuki è Sponsor di Opera on Ice 2019, lo spettacolo che il 4 e 5 ottobre porterà a Roma le grandi stelle del pattinaggio artistico. Cornice suggestiva dellʼevento sarà il Foro Italico, che ha subito un maquillage pazzesco (sono serviti oltre 35.000 litri dʼacqua) per trasformare il Centrale in unʼincantevole pista ghiacciata.

Suzuki partner di Opera on Ice 1 di 3 2 di 3 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Opera on Ice è uno show unico, che giunge questʼanno alla 9° edizione e vede i più grandi atleti della disciplina esibirsi sulle note delle arie più famose delle opere liriche. Ne nasce un connubio tra musica, danza e sport senza eguali. I brani saranno eseguiti dai maestri dellʼOrchestra Roma Sinfonietta, che accompagneranno il Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano, il soprano solista Elisa Balbo e i giovani talenti della Fondazione Pavarotti.

Tra gli atleti presenti alla due giorni romana cʼè lo zar del pattinaggio Evgeni Plushenko, unico atleta di questo sport ad aver vinto 4 medaglie in altrettante Olimpiadi. E poi la Campionessa del Mondo Miki Ando, la giapponese che è stata la prima atleta ad aver completato nella storia un salto quadruplo, e ancora la coppia di danza composta da Anna Cappellini e Luca Lanotte, a loro volta campioni iridati e qui impegnati anche in veste di coreografi. In cartellone anche i campioni italiani Nicole Della Monica e Matteo Guarise e della coppia di adagio Annette Dytrt e Yannick Bonheur, fino alla squadra italiana di pattinaggio sincronizzato Hot Shivers.

Suzuki è sia Sponsor che Official Car di Opera on Ice 2019 e metterà a disposizione degli organizzatori quattro Vitara e una S-Cross, con grafica personalizzata per lʼoccasione. Che permette alla Casa automobilistica di ribadire il suo legame con gli sport del ghiaccio, che la vede fra lʼaltro Main Partner della FISG ‒ Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ‒ e della nostra campionessa Carolina Kostner.