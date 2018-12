“Suzuki è Sport”, la gara a chi tifa di più

Ha preso il via lo scorso 2 dicembre la seconda edizione di “Suzuki è Sport” , lʼiniziativa che porterà Suzuki a donare 40.000 euro alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) italiane. Un montepremi che sarà distribuito tra 15 ASD in base alla partecipazione social di tifosi e appassionati, che dovranno votare la loro associazione sportiva del cuore.

La prima edizione di “Suzuki è Sport” nel 2017 ottenne 46.936 iscrizioni e 245.936 clic regalati. Per partecipare occorre andare sul portale www.suzukiesport.it e iscrivere (e poi votare) unʼassociazione sportiva dilettantistica. Possono partecipare tutte le associazioni iscritte alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC ) , Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), Federazione Ciclistica Italiana (FCI), Federazione Italiana Canottaggio (FIC) e Federazione Motociclistica Italiana (FMI). Tutte legate a Suzuki da rapporti di sponsorizzazione se non addirittura, come nel motociclismo, di partecipazione diretta.

Lʼobiettivo è conquistare il maggior numero di clic e salire in vetta alla classifica, distinta federazione per federazione. Le prime tre ASD classificate per ognuna delle 5 federazioni sarà premiata da Suzuki con un contributo. Lʼobiettivo del concorso è quello di coinvolgere tutti gli sportivi, dai tifosi ai praticanti, dai dirigenti ai familiari e amici di chi pratica uno sport col solo motivo del divertimento e dello star bene fisicamente. Il concorso termina il 27 gennaio 2019. L’hashtag ufficiale è #suzukiesport e per far crescere il valore del voto è possibile cliccare “Mi piace” sulla pagina Facebook di Suzuki, e triplicarlo condividendo il voto sulla propria bacheca Facebook e attraverso gli altri canali social.