Suv Mercedes, si rinnova il progetto GLC

Più che un modello, Mercedes GLC è una famiglia. Già la carrozzeria Coupé è arrivata a listino, adesso è la volta del nuovo GLC con lʼabito classico del Suv 5 porte di alta gamma. Motori moderni e in futuro anche la variante Fuel Cell , vale a dire a idrogeno, che in casa Mercedes sembra molto più che una semplice sperimentazione.

Cʼè un aspetto ancora più rilevante del Nuovo Mercedes GLC: il design degli esterni che segue i canoni del modello EQC, vale a dire il Suv 100% elettrico che la Casa di Stoccarda sta lanciando in questi giorni (in Italia cʼè stata la presentazione a Sabaudia pochi giorni fa). La piattaforma produttiva dei due Suv è in effetti la stessa. Il design, dicevamo: nuovo Mercedes GLC mette in risalto i paraurti di nuovo disegno e unʼinedita mascherina del radiatore, con i fari a LED High Performance ancora più piatti. Interamente a LED pure le luci posteriori.

Lʼabitacolo si caratterizza innanzitutto per il sistema MBUX, lʼinterfaccia di comunicazione uomo-macchina, e per la strumentazione digitale con display touch da 7 o 10,25 pollici. Nuovo è anche il volante multifunzione, che facilita la guida insieme allʼassetto Agility Control di serie. Alle tradizionali sospensioni meccaniche si aggiunge lʼopzione per quelle pneumatiche Air Body Control. Straripante il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, che comprende il regolatore della distanza Distronic, la frenata automatica in caso di emergenza, lo sterzo attivo. Quanto a comfort, da citare sono i programmi Energizing per creare unʼatmosfera di benessere a bordo.