Sulle tracce dei ghiacciai con le Volvo plug-in hybrid

Due mesi fra le Alpi con una piccola flotta di Volvo plug-in hybrid, per aiutare ricercatori e fotografi che studiano il cambiamento climatico in atto . Il progetto “ Sulle tracce dei ghiacciai ” vive la sua ultima fase dopo 10 anni di attività, che ha dato vita al più grande archivio mondiale di confronti fotografici sui principali ghiacciai del pianeta.

A sostenere lʼiniziativa sono due Volvo XC60 T8 Plug-in Hybrid e una XC40 T5 Plug-in Hybrid, che dallo scorso 24 luglio e fino alla metà di settembre saranno a disposizione della spedizione fotografico-scientifica Alpi 2020, che toccherà tutto lʼarco alpino. Il Monte Bianco, il Gran Paradiso, il Monte Rosa, il massiccio del Bernina, lʼOrtles-Cevedale, lʼAdamello, le Dolomiti e le Alpi Giulie saranno le principali destinazioni raggiunte. Con questo sostegno, Volvo dimostra una volta di più il suo impegno a favore dellʼambiente e della sostenibilità. Il colore delle auto? Bianco Alpi, naturalmente.

Già premiata per il suo ruolo di Park Ambassador della Biblioteca degli Alberi Milano, Volvo Car Italia conferma la sua vocazione ambientalista. Condivide temi moderni, giovanili, quelli della generazione Greta, che proprio in Svezia ha avuto i suoi primi slanci. In tal senso, la tecnologia plug-in hybrid è oggi una delle più rispettose per lʼambiente e per le nostre città, con emissioni di CO2 che non arrivano ai 50 g/km, mediamente. Il passo successivo è quello della motorizzazione full electric e anche qui Volvo è in prima linea.

Lʼimpegno globale di Volvo a favore della Sostenibilità si articola in varie direzioni. Entro il 2025 lʼobiettivo del costruttore svedese è di vendere il 50% di tutte le sue vetture al 100% elettriche; di azzerare lʼimpatto sul clima delle proprie attività produttive; di utilizzare materiali riciclati per almeno il 25% delle parti in plastica in tutte le nuove Volvo. Per il 2040, poi, Volvo Cars mira a diventare Carbon Neutral, cioè non immettere più nellʼatmosfera agenti inquinanti che causano il surriscaldamento del pianeta.