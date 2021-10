Sud Sardegna e Puglia, le strade più pericolose dʼItalia

È una sorpresa amara, perché il lockdown e i lunghi mesi di mobilità limitata hanno ridotto il numero di incidenti. In effetti ben 37 province sono risultate virtuose, in linea cioè con gli obiettivi dellʼUE per ridurre il numero delle vittime, mentre in 17 altre province si è registrato un aumento dei decessi: i 30 morti del Sud Sardegna (+76,5%), i 22 della BAT provincia (Barletta-Andria-Trani, 120%) e i 12 di Oristano (+140%) segnalano il brutto primato. Peraltro con i dati delle due province sarde di Oristano e Sud Sardegna, è proprio lʼisola l’unica regione in Italia che vede un numero di morti sulla strada superiore rispetto all’anno precedente.

La provincia più virtuosa è quella di Aosta (al tempo stesso anche regione), dove non si è registrato alcun decesso per incidente stradale. Bene anche Vibo Valentia con due morti e Gorizia con tre. Le 5 regioni dove si sono avuti cali apprezzabili nel numero dei decessi sono, nellʼordine: Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Incidenti in calo anche nelle province lombarde, con Milano, Como, Monza e Brianza (-41%), Bergamo (-39%), Pavia (-38%). Il capoluogo è anche la città (fra le grandi) che ha visto contrarsi di più il numero di decessi (32 in meno), poi Venezia -31, Padova -28, Roma -27 e Torino -26.

Chiuso il decennio 2011/2020, lʼItalia ha visto una riduzione delle vittime sulla strada pari al 41,78%, non raggiungendo quindi lʼobiettivo del 50% fissato dallʼUnione Europea. Si tratta comunque di un risparmio di 7.700 vite umane nellʼarco dei 10 anni. Cʼè da dire però che 37 province e 5 regioni lʼhanno raggiunto l’obiettivo 2020, mentre in 16 province l’indice di mortalità (morti ogni 100 incidenti) è più del doppio del dato medio nazionale. Insomma cʼè ancora molto su cui lavorare, e le nuove frontiere della sicurezza stradale ‒ monopattini elettrici, cinghiali, ecc ‒ ci spingono a fare di più e meglio!