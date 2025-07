Subaru Uncharted è il nuovo crossover elettrico

La Subaru Uncharted sarà in listino in tre diverse versioni: AWD Dual Motor, Long Range Front-Wheel Drive ed Entry Model. La prima sarà anche la più potente, grazie ai due motori e a una batteria da 77 kWh lordi che eroga una potenza di 338 CV. Si tratta di valori che regalano un’autonomia di circa 470 km (secondo quanto dichiarato da Subaru) e un'accelerazione da 0 a 100 km/h raggiunti in 5 secondi. Chi vuole più autonomia e non la trazione integrale può optare per la Uncharted con un’unica motorizzazione e trazione anteriore, ovvero per la Long Range, che con una batteria da 77 kWh arriva fino a 585 km di autonomia secondo il ciclo WLTP (sempre secondo dati forniti da Subaru). C'è poi la Entry Model, che dispone sempre della trazione anteriore e del motore singolo, ma monta una batteria da 57,7 kWh che la spinge fino a 445 km di autonomia (valore fornito da Subaru). Tutte le varianti sono equipaggiate con un caricatore da 22 kW e supportano la ricarica rapida che, con il sistema di pre-condizionamento della batteria, permette di passare dal 10% all’80% in 30 minuti anche in condizioni meteo difficili.