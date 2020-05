Subaru Outback 4Advanced, il crossover per lʼavventura

Subaru riparte dalla nuova ammiraglia Outback 4Advanced . Con la riapertura delle concessionarie e con la piena disponibilità del modello a partire dal 15 maggio, la Casa giapponese torna a esprimere appieno la sua filosofia: trazione integrale, passione per il fuoristrada e istinto per lʼavventura.

Subaru Outback 4Advanced è un veicolo dalla doppia anima, con un look da grande wagon e tutte le caratteristiche dei Suv 4x4. Un sincero crossover, a suo agio nel ruolo di vettura business quanto di versatile compagna per il tempo libero e lo sport. Proprio per questʼesigenza, Subaru ha dotato lʼauto dell’X-Mode, che assicura la massima efficacia di guida nelle condizioni più insidiose. Già visto sulla Forester (che Tgcom24 ha provato di recente), l’X-Mode ha due modalità di utilizzo: “Snow & Dirt” per la guida con neve o su sterrato, e lʼancora più estrema “Deep Snow & Mud”, adatta alla marcia in cui le ruote possono persino essere sepolte da neve fresca, fango o sabbia.

Esteticamente la Outback 4Advanced si caratterizza frontalmente per la griglia incorniciata da una finitura in nero lucido, un dettaglio di stile ripreso anche al posteriore sul badge “4Advanced”. Distintive sono inoltre le protezioni dei paraurti in alluminio silver, a contrasto con i passaruota neri. Allʼinterno spicca lʼesclusivo rivestimento UltraSuede, un tessuto misto con la pelle che eleva il posizionamento premium di questo modello. Il range di prezzi va da 39.000 a 44.000 euro.