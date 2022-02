Subaru Forester e-Boxer 2022, look outdoor e dotazioni hi-tech

Un quarto di secolo in cui il Suv giapponese è stato venduto in oltre 4,5 milioni di unità nel mondo , 27.500 in Italia. Un modello di nicchia da noi, che gode però di una reputazione fortissima: in tutti questi anni Forester ha ottenuto più di 90 premi e riconoscimenti internazionali.

Il design dellʼattuale 5° generazione è stato rinnovato nel profondo, con un frontale che trasmette ancor più robustezza grazie alla griglia ampliata, ai nuovi gruppi ottici e ai fendinebbia dalla forma esagonale. In gamma debutta anche la versione 4dventure, pensata per gli amanti delle attività outdoor, con inserti color arancio esterni e interni, il tetto apribile elettrico in cristallo e i cerchi in lega da 18 pollici. Un allestimento che abbiamo visto già su Subaru Outback lo scorso anno. Anche all’interno il tema arancio risalta sulla versione 4dventure, nei profili delle bocchette di ventilazione e del cambio, nelle cuciture di plancia, volante, portiere e sedili.

Upgrade di rilievo anche dal punto di vista tecnologico, con il sistema EyeSight che aggiunge due nuove funzioni per evitare il rischio dʼimpatto: le nuove telecamere stereo permettono ora di monitorare un campo visivo esteso quasi del doppio. Alto da terra ben 220 mm, Subaru Forester si arricchisce inoltre dell’e-Active Shift Control, una funzione che si attiva in modalità Sport e che, quando il guidatore entra in curva e affonda il pedale del freno, simula una scalata di marcia per ottenere un duplice effetto: aumentare il freno motore in curva e favorire l’uscita con una pronta accelerazione.

Il motore è lʼibrido e-Boxer AWD, un classico in casa Subaru, con il 4 cilindri 2.0 benzina da 150 CV rafforzato di 16,7 CV (e ben 66 Nm di coppia) grazie allʼintervento del motore elettrico integrato nella trasmissione Lineartronic a variazione continua. Quattro gli allestimenti: Free, Style, Premium e naturalmente 4dventure, e prezzi da 37.750 euro, la 4Adventure costa 44.750 euro. La novità super interessante di Forester 2022 è la garanzia completa sul veicolo estesa fino a 8 anni!