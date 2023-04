Subaru Crosstrek Wilderness, il nuovo concetto 4x4 della XV

Fuori è impossibile non riconoscerla

Esteticamente, la Subaru Crosstrek Wilderness mostra diversi particolari/rivestimenti in plastica nera grezza, applicati sui passaruota, sul paraurti anteriore e su quello posteriore, dove è incisa la scritta “Subaru” a tutta larghezza. Per proteggere il motore durante le escursioni fuori dall’asfalto, la Subaru ha applicato una piastra in metallo, mentre davanti sono riconoscibili i fari fendinebbia a led dal design esagonale e una decalcomania nero opaco antiriflesso sul cofano.