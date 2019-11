Su Nissan X-Trail il kit Salomon in omaggio

Lʼabbondanza di neve sulle località alpine in questo squarcio di fine autunno fa venir voglia dʼimbracciare i bastoncini e calzare gli sci. Per arrivarci però è bene avere il mezzo giusto, come la Nissan X-Trail con il kit Salomon che ha proprio aspettato la neve per proporsi a listino in Italia.

Già di suo il grande Suv Nissan è ideale per il turismo e il tempo libero. Piace alle famiglie per la sua funzionalità e i sette posti a sedere in optional, piace a tutti per le tecnologie per la sicurezza avanzate. Adesso sulle versioni top di gamma N-Connecta e Tekna arriva il kit Salomon, un pacchetto che esalta il carattere avventuroso di X-Trail. Ci sono elementi di stile come le barre al tetto, le calotte dei retrovisori esterni cromate e le due borse da viaggio Salomon Prolog70 (70 litri ciascuna). Dotazioni offerte senza costi aggiuntivi per il cliente, perché il kit Salomon è infatti gratuito.

Di serie cʼè il pacchetto Safety Shield, che include la frenata di emergenza intelligente con riconoscimento pedoni, lʼavviso di cambio corsia involontario, il rilevamento della segnaletica stradale e il controllo automatico degli abbaglianti. Inoltre gli allestimenti N-Connecta e Tekna possono essere equipaggiati con la tecnologia Nissan ProPilot, che assiste il guidatore in fase di sterzata, accelerazione e frenata.

La gamma motori di Nissan X-Trail comprende un turbodiesel dCi da 1,7 litri e 150 CV, disponibile a due o quattro ruote motrici e un moderno 1.3 turbo benzina da 160 CV ma soltanto a trazione anteriore. I cambi del motore a gasolio sono manuale a 6 marce oppure lʼXtronic a variazione continua, mentre il benzina ha esclusivamente il cambio a doppia frizione DCT.