Lo studio Nissan 13 giugno 2019 08:25 Bambini in auto, cresce lʼansia al volante Le tecnologie aiutano più dei vecchi rimedi

Ansia bambini quando si viaggia in auto. Il 52% dei genitori italiani ammette che è faticoso mantenere la concentrazione al volante se i bambini a bordo sono inquieti, e il 27% è consapevole che certe situazioni rappresentino un fattore di distrazione per chi è alla guida. Ragion per cui il 43% degli automobilisti, intervistati in un panel commissionato da Nissan, ha detto che la prossima auto da comprare avrà sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Lo studio è stato condotto su un campione di 1.000 partecipanti, tutti in possesso di una patente valida e abituati a lunghi viaggi in macchina con la famiglia. Lʼestate sta avanzando in fretta e capiterà a tutti di trascorrere molte ore in auto con il caldo, il traffico e altre “amenità” delle vacanze cui faremmo volentieri a meno. Stare così a preoccuparsi anche dei litigi tra figli in macchina (la prima preoccupazione col 75% degli intervistati), dei capricci (61%) e dei calci al sedile del conducente (51%), è qualcosa che proprio non va bene.

Rimedi? Quelli di sempre: occupare i bambini con tablet, dvd e smartphone è una prassi consolidata per il 35% dei genitori. I giocattoli sono portati a bordo nel 39% dei casi e lʼascolto delle canzoni è esperienza del 59% di questi. Ma più di tutto ci sono le nuove tecnologie a supporto della sicurezza e del comfort, che fanno viaggiare più sereni e riducono le ansie legate alla presenza dei bambini. A tal fine Nissan propone sui modelli Qashqai, Leaf e presto X-Trail la tecnologia ProPilot, un pacchetto di sistemi evoluti che offrono assistenza in fase di sterzata, accelerazione e frenata.