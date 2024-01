Stellantis: le caratteristiche della piattaforma BEV STLA Large

Tutti i dettagli tecnici della piattaforma STLA Large, che in futuro darà vita a diversi modelli elettrici di segmento D ed E, che verranno commercializzati in tutto il mondo.

Quali e quanti modelli si costruiranno sulla STLA Large Nello specifico sulla STLA Large nasceranno otto modelli di cinque marchi, a partire da quest'anno ed entro il 2026. In ordine, stiamo parlando di alcune vetture per il mercato nordamericano di Dodge e Jeep, alle quali seguiranno le novità di Alfa Romeo, Chrysler e Maserati. La produzione riguarderà infatti un’ampia gamma di veicoli appartenenti ai segmenti D ed E destinati ai mercati globali: questo sarà possibile grazie alla flessibilità tecnologica della nuova piattaforma di Stellantis che, a quanto pare, darà la luce alle future 100% elettriche Alfa Romeo Giulia e Stelvio, ma anche alla nuovissima ammiraglia del Biscione di segmento E. Ci sarà poi spazio anche per la nuova generazione di due vetture Maserati, ovvero Levante e Quattroporte oltre che per la futura Jeep Wagoneer S.

Ufficio stampa Stellantis

Siamo alla seconda piattaforma La STLA Large è la seconda piattaforma progettata e costruita dal gruppo Stellantis; va quindi ad affiancare la STLA Medium che ha trovato la sua prima applicazione sulla nuova Peugeot 3008. Come la STLA Medium, STLA Large è a tutti gli effetti una piattaforma BEV nativa, che offre la possibilità di scegliere architetture elettriche a 400 e 800 volt, ma anche di configurare i moduli di propulsione elettrica (EDM) tre in uno (il motore, l’inverter di potenza e l’ingranaggio di riduzione) secondo un layout a trazione anteriore, posteriore o integrale. In base alle esigenze di produzione, STLA Large può essere dotata di varianti al sistema di trasmissione, come differenziali a slittamento limitato o disconnessione delle ruote.

Ufficio stampa Stellantis