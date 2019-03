22 marzo 2019 08:50 SsangYong stravolge Korando e ne fa un Suv premium In cantiere anche la versione elettrica

Arriverà a maggio, dopo la premiere allʼultimo Salone di Ginevra, il nuovo SsangYong Korando. È la quarta generazione del Suv medio di segmento C, ma è anche il più grande e funzionale rispetto a tutti gli altri finora prodotti. Due nuovi motori ‒ benzina e diesel ‒ omologati Euro 6d-Temp e in rampa di lancio anche la variante elettrica.

SsangYong nuovo Korando Ufficio stampa 1 di 37 Ufficio stampa 2 di 37 Ufficio stampa 3 di 37 Ufficio stampa 4 di 37 Ufficio stampa 5 di 37 Ufficio stampa 6 di 37 Ufficio stampa 7 di 37 Ufficio stampa 8 di 37 Ufficio stampa 9 di 37 Ufficio stampa 10 di 37 Ufficio stampa 11 di 37 Ufficio stampa 12 di 37 Ufficio stampa 13 di 37 Ufficio stampa 14 di 37 Ufficio stampa 15 di 37 Ufficio stampa 16 di 37 Ufficio stampa 17 di 37 Ufficio stampa 18 di 37 Ufficio stampa 19 di 37 Ufficio stampa 20 di 37 Ufficio stampa 21 di 37 Ufficio stampa 22 di 37 Ufficio stampa 23 di 37 Ufficio stampa 24 di 37 Ufficio stampa 25 di 37 Ufficio stampa 26 di 37 Ufficio stampa 27 di 37 Ufficio stampa 28 di 37 Ufficio stampa 29 di 37 Ufficio stampa 30 di 37 Ufficio stampa 31 di 37 Ufficio stampa 32 di 37 Ufficio stampa 33 di 37 Ufficio stampa 34 di 37 Ufficio stampa 35 di 37 Ufficio stampa 36 di 37 Ufficio stampa 37 di 37 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Nuovo Korando esprime un design nuovo in tutte le sue parti. È più slanciato, perché la lunghezza cresce fino a 4,41 metri, è anche molto largo (1,87 metri), ma è un poʼ più basso, sebbene i suoi 1,675 metri di altezza ne attestino lʼassetto da Suv vero. Il carattere robusto si esprime anche nella griglia inedita e con fari di nuovo disegno. Nel segmento C si pone insomma al vertice dellʼofferta, anche per la spaziosità degli interni e la capacità del bagagliaio, che varia da 551 litri con 5 passeggeri a bordo fino ai 1.248 litri con i sedili posteriori abbassati. Il portellone del bagagliaio si può aprire anche senza usare le mani.

SsangYong ha progettato il nuovo Korando ponendo particolare attenzione al guidatore e ai passeggeri. I due display dietro il volante e a centro plancia sono da 9 pollici il primo, in alta definizione, e da 10,25 pollici, con doppio sistema di navigazione. Il sedile guida ha quattro regolazioni con supporto lombare per un maggiore comfort, mentre i passeggeri hanno a disposizione funzioni come l’illuminazione d’ambiente regolabile a più colori e le “wrapping doors” per non sporcarsi i vestiti salendo e scendendo dalla vettura. Lʼabitacolo è connesso e integra i sistemi operativi Apple CarPlay e Android Auto.