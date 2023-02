Spoticar, cosa offre in Italia e in Europa

Spoticar, risultati 2022 e previsione 2023

Negli ultimi due anni il mercato dell’auto usata è cresciuto molto, motivo per cui il cliente manifesta la richiesta di un parco sempre più selezionato e garantito. In questo contesto un ruolo da protagonista è svolto da Spoticar, il brand globale di Stellantis per i veicoli usati. “Il mercato second hand e i servizi collegati, si confermano strategici per Stellantis. Se fino a ieri un veicolo usato era un prodotto da “piazzare”, oggi è diventato funzionale anche alle vendite del nuovo, per Stellantis e per la rete dei concessionari” ha sottolineato Giuseppe Di Mauro, Direttore Pre Owned Stellantis in Italia. “Abbiamo chiuso il 2022 in modo molto soddisfacente – ha aggiunto – con una crescita rispetto all’anno precedente del 28% nonostante il mercato complessivo, di oltre 2 milioni e 725 mila veicoli, abbia avuto un calo del 10% rispetto al 2021. Per il 2023, prevediamo per Spoticar una ulteriore crescita di vendite intorno al 50%”.