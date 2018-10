Le nuove Suzuki tra il Mondial Auto e il 4x4 Fest

Suzuki al 4x4 Fest di Carrara Fiere

Da Parigi è un attimo e si arriva in Versilia. Sì perché il prossimo fine settimana ‒ dal 12 al 14 ottobre ‒ Carrara Fiere ospita la 18° edizione del 4x4 Fest, l’unico evento in Italia centrato interamente sui veicoli a trazione integrale. Un appuntamento che Suzuki non può ovviamente mancare, e coglie lʼoccasione per far vedere per la prima volta agli italiani il nuovo Vitara. Uno stand apposito è riservato al nuovo Jimny, presente insieme alle sue antenate, visto che il progetto del baby fuoristrada è coltivato da Suzuki fin dal 1970. Per Jimny è stata anche allestita un’impegnativa area test 4x4, per permettere ai fan di provare la vettura in collaborazione con gli istruttori della Federazione Italiana Fuoristrada (FIF). Sabato 13 ottobre, infine, si svolgerà il 7° Raduno Ufficiale Suzuki 4x4.