Suzuki Vitara, nel lifting tanti nuovi equipaggiamenti

Lʼoccasione giusta per Suzuki per far debuttare il nuovo motore 3 cilindri turbo benzina 1.0 da 112 CV. Un propulsore della gamma Boosterjet, come il 1.4 da 140 CV che resta in gamma. Entrambi rispettano la normativa Euro 6d-temp sulle emissioni nocive. Dal punto di vista tecnico non è lʼunica novità, perché per la prima volta una Suzuki monta i dispositivi di sicurezza per il monitoraggio degli angoli ciechi e il controllo delle manovre in retromarcia, oltre al sistema “occhioallimite” che riconosce i segnali stradali. La trazione integrale Allgrip Select è uno dei vanti di Vitara, accompagnata dal sistema di controllo della velocità in discesa, ma non mancano le versioni a due ruote motrici.