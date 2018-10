Hyundai i30 Fastback N, nuove forme di sportività

Lo spirito di Hyundai in Europa non cambia . Il Vecchio Continente è sempre un mercato di conquista e il gruppo coreano ‒ colosso globale, 6° al mondo nellʼauto ‒ non smette di sviluppare e produrre modelli che piacciano agli automobilisti europei. La gamma Hyundai si rinnova completamente e al Mondial 2018 fa il suo debutto la i30 Fastback N , secondo modello della neonata gamma sportiva N .

Sono tre però i punti sui quali scommette lo “Hyundai Motor Studio Paris”, lo spazio espositivo suddiviso in tre distinte aree tematiche: Future Mobility; High Performance; Design. Il primo è sì un doveroso omaggio ai temi centrali dellʼedizione 2018 del salone parigino, ma è anche il vulnus della Ricerca & Sviluppo Hyundai. Perché ha da poco lanciato la Nexo a idrogeno in Europa e si appresta a far esordire Kona Electric. Importante vedere come Hyundai abbia scelto i Suv per la sua offensiva elettrica, visto che in gamma ha modelli best-seller come Tucson e Santa Fe, freschi di restyling e di cui presto Tgcom24 vi svelerà tutti i segreti.