Speciale Motori: le novità di Motodays 2025

Honda Motor Europe Ltd. Italia e RedMoto hanno presentato in anteprima mondiale al Motodays la nuova CRF450RX Rally, un modello destinato a ridefinire gli standard nel panorama delle moto da rally. La moto è stata esposta a Roma per testimoniare il coinvolgimento nel progetto "RX Rally" di RedMoto, che è stata selezionata come unico partner da HRC per la sua comprovata competenza ed esperienza nel mondo del fuoristrada professionale. Nello Speciale qui sopra, tutti i particolari.