Speciale Motori: 5 modelli interessanti del 2024

La nuova piccola Lancia raccoglie un’eredità importante dal punto di vista commerciale, dato che il modello precedente è stato per oltre un decennio tra le auto più vendute in Italia. Ma rispetto al passato la nuova Lancia Ypsilon cambia completamente il posizionamento e si colloca nella fascia premium del segmento B, puntando a un target non più prevalentemente femminile. Anche le dimensioni sono diverse, con una lunghezza di 4,08 centimetri, 20 in più rispetto a prima. Le novità della nuova Ypsilon non finiscono certo qui...guardate il video che trovate in questo articolo per scoprirla nel servizio dedicato.