Speciale Motori IAA Mobility 2025

Con la nuova GLC fa il suo debutto la piattaforma MB.EA, architettura destinata all’alto di gamma, e la nuova nomenclatura, che trae ispirazione da quella usata nei tempi passati. In sostanza, la Casa tedesca non farà più differenza tra i nomi dei modelli endotermici e quelli 100% elettrici. Le dimensioni della nuova Mercedes GLC vedono una lunghezza di 4,85 m, una larghezza di 1,91 m, un'altezza di 1,64 m e un passo di 2,97 m. Restando nel campo dei valori e prima di passare alla descrizione dei nuovi particolari di design, il bagagliaio ha una capacità di 570 litri che possono salire a ben 1.740 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, invece davanti c'è un frunk da 128 litri. Per entrare nel dettaglio del design, della tecnologia e del powertrain, vi invitiamo a guardare il video contenuto in questo articolo.