Speciale Motori IAA Mobility 2025

Ecco il nostro focus su quattro delle principali novità presenti all’IAA Mobility che si è svolto dal 9 al 14 settembre scorsi a Monaco di Baviera.
Il Salone di Monaco ha visto il debutto di oltre 350 tra première di prodotto e innovazioni ed ha accolto oltre 500.000 visitatori. Abbiamo scelto per voi 4 novità già pronte a conquistare mercato e appassionati.
Dopo 17 milioni di unità vendute in 35 anni di storia e cinque serie, per la Renault Clio è arrivato il momento di rinnovarsi da cima a fondo con la sesta generazione: non cambia la base meccanica (la piattaforma CMF) ma crescono le dimensioni con la lunghezza che ora misura 412 cm (7 in più di prima) e la larghezza di 177 cm (4 cm in più della precedente) frutto dell’allargamento delle carreggiate volto a migliorare la tenuta di strada. Cresce anche il passo, sebbene in misura molto più contenuta (1 cm in più) così come l’altezza (145 cm) anch’essa aumentata di 1 cm. Ci sono poi tantissime altre novità, ma per questo non perdete il servizio che segue.
La nuova SUV elettrica di BMW mette in mostra un look vistoso e un abitacolo hi-tech. Si presenta così con due qualità imprescindibili per le auto del suo livello: la raffinatezza e la tecnologia. Affiancherà la X3 con motori termici, ma sotto la sua veste ha un cuore full electric con una batteria da 108 kWh. Costruita nel nuovo stabilimento a Debrecen, in Ungheria, ha una lunghezza di 4.782 millimetri, una larghezza di 1.895 millimetri e un'altezza di 1.635 millimetri. Si presente con sembianze di Sports Activity Vehicle e con dettagli stilistici che la rendono immediatamente riconoscibile. Se volete saperne di più, cliccate sul video qui sopra.
Con la nuova GLC fa il suo debutto la piattaforma MB.EA, architettura destinata all’alto di gamma, e la nuova nomenclatura, che trae ispirazione da quella usata nei tempi passati. In sostanza, la Casa tedesca non farà più differenza tra i nomi dei modelli endotermici e quelli 100% elettrici. Le dimensioni della nuova Mercedes GLC vedono una lunghezza di 4,85 m, una larghezza di 1,91 m, un'altezza di 1,64 m e un passo di 2,97 m. Restando nel campo dei valori e prima di passare alla descrizione dei nuovi particolari di design, il bagagliaio ha una capacità di 570 litri che possono salire a ben 1.740 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, invece davanti c'è un frunk da 128 litri. Per entrare nel dettaglio del design, della tecnologia e del powertrain, vi invitiamo a guardare il video contenuto in questo articolo.
La 911 Turbo S, disponibile sia in versione coupé che cabriolet, vede l’introduzione della tecnologia ibrida e diventa la 911 più potente di sempre, infatti Il cuore di questa nuova 911 è il motore T-Hybrid, capace di erogare 711 CV, un incremento di 61 CV rispetto al modello precedente. La sua aerodinamica è stata ottimizzata con elementi attivi, mentre esternamente è riconoscibile poichè la Turbo S introduce la strategia di design "Turbo" di Porsche, con molti dettagli rifiniti nel colore Turbonite, esclusivo per le varianti Turbo. Le consegne di questa supercar inizieranno tra fine 2025 e inizio 2026 ma adesso non perdete il nostro focus dedicato alla sportiva tedesca...cliccate sul video qui sopra e...sognate!
