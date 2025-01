Speciale Motori CES 2025: le migliori novità di Las Vegas

Ha debuttato al CES 2025 un veicolo che sembra essere arrivato dal futuro. Si tratta del Land Aircraft Carrier Modular Flying Car prodotto dalla cinese Xpeng Aeroth: il primo veicolo al mondo composto da un modulo terrestre e uno volante in grado di distaccarsi e riconnettersi in modo autonomo impiegando appena 5 minuti. Entrando nel dettaglio, l’architettura della Land Aircraft può considerarsi a metà tra una monovolume e un pickup e si costituisce di due moduli: un veicolo di terra (non volante) spinto da un motore elettrico e, ospitato nel suo vano posteriore, un velivolo a zero emissioni in grado di effettuare decolli, atterraggi verticali e voli a bassa quota. Se siete curiosi di conoscere più dettaglio, cliccate sul video qui sopra.