Speciale Motori 2025: Xpeng G9, Audi Q3, Bugatti Brouillard, Suzuki GSX-R1000R

Un atteso e gradito ritorno è stato quello dell'ammiraglia sportiva di Suzuki: l'occasione era ghiotta e il marchio giapponese non se l'è lasciata sfuggire: la famiglia GSX-R, nata nel 1985 con la GSX-R 750, questo anno compie 40 anni e il regalo dopo aver spento le candeline è stato un aggiornamento della gamma con diverse novità tecniche e l'omologazione Euro 5+. Tradotto: la GSX-R torna in Europa e anche da noi, ma per ora non è stato annunciato il prezzo né la data di arrivo nei concessionari. Possiamo però raccontarvi, nel video qui sopra, tutto quello che sappiamo della nuova GSX-R1000R.