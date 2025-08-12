Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motori
Novità Xpeng

Xpeng G6: il SUV elettrico premium arriva in Europa

La G6 è un SUV dal design filante e moderno, ispirato ai gusti europei. Si basa su una architettura a 800V con autonomia fino a 570 km. Da"39.700 euro.

12 Ago 2025 - 12:59
01:52 
auto elettriche
suv elettrici
suv

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri