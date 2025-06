Speciale Motori 2025: Xpeng G6, 40 anni Porsche Italia, Land Rover Defender 100 Trophy Edition, MV Agusta Superveloce 1000 Ago

Il marchio cinese Xpeng, già noto in patria per la sua visione avanguardista della mobilità, sbarca ufficialmente in Italia con due SUV 100% elettrici: la G6 e la G9. Entrambi sono state ideate per catturare l'attenzione di un pubblico esigente, attento alla tecnologia, al comfort e al prezzo. G6 si basa sulla nuova piattaforma SEPA 2.0 FUYAO, con architettura elettrica a 800V e gestione termica intelligente. È disponibile in tre varianti, tutte accomunate da ricarica ultrarapida e zero emissioni e arriva in Italia con una promozione di lancio che porta il prezzo della versione Standard Range a un "attacco" di listino interessante. Di seguito il nostro servizio.