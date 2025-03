Speciale Motori 2025: Suzuki Vitara, Mercedes-Benz CLA, Lexus RZ, BMW F 900 R

La nuova Vitara si conferma una scelta interessante per chi cerca un’auto versatile che possa passare con disinvoltura dal traffico della città al vero fuoristrada, grazie all’iconico sistema di trazione integrale AllGrip. Si tratta di uno dei Suv compatti più amati in Italia, rinnovato con un secondo restyling per la quarta generazione. Pur mantenendo le qualità che hanno decretato il suo successo, questa versione introduce miglioramenti significativi nell’equipaggiamento e nella tecnologia, offrendo un’esperienza ancora migliore. Inoltre, Suzuki Vitara rappresenta il pilastro delle vendite della casa giapponese nel nostro Paese dove domina il segmento delle ibride a trazione integrale, subito dopo i marchi tedeschi. Dal debutto della Vitara nel 1988, sono state vendute circa 200.000 unità in Italia, un traguardo significativo che il nuovo restyling punta a consolidare. Ecco la nostra prova su strada.