Speciale Motori 2025: Porsche Macan 4, Aston Martin Vantage Roadster, Škoda Enyaq, Ducati Multistrada V2

Dopo quattro anni sul mercato e oltre 250.000 unità vendute, per il 2025 la Skoda Enyaq è stata rinnovata completamente, anche nella variante coupé, con l’introduzione di nuovi allestimenti e di un nuovo frontale che richiama quello degli ultimi modelli del marchio come la Elroq. Le Skoda Enyaq e Enyaq Coupé 2025 avranno un listino con due batterie e tre motori e un'autonomia che varia da 431 a 588 chilometri. Come starete immaginando, le curiosità non arrivano soltanto dal linguaggio del design Modern Solid, per cui non perdetevi il servizio dedicato che trovate nel video qui sopra.