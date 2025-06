Speciale Motori 2025: Omoda 9, Toyota RAV4, Bentley Bentayga Speed, Yamaha Tricity 125

Il primo costruttore al mondo ha presentato la nuova generazione del RAV4 (la sesta per l'esattezza), che raccoglie l'eredità dei suoi iconici predecessori e si presenta aggiornata per quanto riguarda l’efficienza, le prestazioni, la sicurezza e l'esperienza d'uso digitale. Il RAV4 è un prodotto fondamentale per il costruttore giapponese, dato che ne sono stati venduti oltre 15 milioni di esemplari in tutto il mondo dalla sua introduzione nel 1994 (2,5 milioni in Europa); inoltre il RAV4 nel 2024 (a fine serie) è stata la seconda auto più venduta al mondo, appena dietro la Tesla Model Y. Nel servizio qui sopra, tutti i dettagli tecnici.