Speciale Motori 2025: MINI Aceman, Tesla Model Y, Alpina B8 GT, BMW R 18 gamma 2025

Come annunciato nel 2022, dal 31 dicembre 2025 la gamma Alpina non sarà più disponibile, dato che il leggendario tuner diventerà ufficialmente parte di BMW. L’ultima creazione in qualità di azienda indipendente è un tributo al fondatore di Alpina, Burkard Bovensiepen, ed è – non poteva che essere altrimenti – l’Apina più potente di sempre. Si chiama Alpina B8 GT ed è basata sulla BMW Serie 8 Gran Coupé a quattro porte e sarà realizzata in un’edizione limitata di soli 99 esemplari. Per ogni vostra curiosità, cliccate sul video che vedete in questo articolo.