Speciale Motori 2025: Mazda MX-30 R-EV, Ferrari 296 Speciale, AUDI E5 Sportback, Yamaha XSR125

In occasione del Salone di Shanghai il brand tedesco ha svelato maggiori particolari sulla inedita E5 Sportback, il primo modello di serie del nuovo brand di Audi per la Cina, che si differenzia per il lettering in maiuscolo (AUDI) e per l’assenza dei quattro anelli. Anche se non è destinata all’Italia, alcune soluzioni presenti su questa vettura potremo vederle prossimamente anche sulle Audi che circoleranno nel Vecchio Continente. La E5 Sportback è una fastback elettrica a quattro porte lunga 4,89 metri e basata sulla piattaforma Advanced Digitalized Platform sviluppata insieme alla Saic. Per tutti gli altri dettagli, non perdete i servizi che potete vedere nel video di questo articolo.