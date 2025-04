Speciale Motori 2025: Leapmotor C10 REEV, Audi A6, Hyundai Palisade

Hyundai ha presentato la versione 2026 (in vendita nel 2025) del suo SUV fullsize, denominato Palisade. Si tratta di un modello totalmente rivisitato, sia in termini di design sia in termini di spazio e dotazioni, più grande rispetto al predecessore e dotato di un abitacolo di classe superiore, pensato per offrire una esperienza premium a tutti gli occupanti. Come sulla nuova Santa Fe, il design è marcatamente squadrato, mentre gli interni ospitano fino a 9 passeggeri. Due i motori a disposizione, ma per saperne di più, non perdete il servizio video che vi proponiamo in questo articolo.